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Итоговое решение Саммита мира, которое было невыгодно для Украины, изменили

Сергей Сидоренко, Кристина БондареваЧетверг, 13 июня 2024, 11:07
Итоговое решение Саммита мира, которое было невыгодно для Украины, изменили
Владимир Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

В Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа Саммита мира, который мог иметь нежелательные последствия для Украины.

Источник: статья "Европейской правды"

Детали: Как сообщала "ЕвроПравда", 28 мая из Берна во все столицы стран-участниц саммита передали компромиссный вариант итогового коммюнике саммита, обсужденный перед тем с представителями Киева. Тот проект, впрочем, оказался опасным для Украины.

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Из него вычистили ключевые идеи, ради которых в принципе организовывали встречу на высшем уровне. "ЕвроПравда" подробно объяснила это в статье "Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать".

На следующий день после публикации, 6 июня, Киев был вынужден выйти с публичной коммуникацией о том, что "Украина не отступит от Формулы мира", а президент Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о недопустимости отхода от "формулы мира", в том числе в Берлине во вторник.

Параллельно началась работа над ошибками, и уже 9 июня Швейцария разослала всем странам новый проект совместного коммюнике, где неожиданно отступила от многих позиций, которые сама же и продвигала.

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В майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия", теперь же в тексте говорится об "агрессии Российской Федерации против Украины".

Предыдущий проект решения, предложенный швейцарцами, создавал юридическое окно для того, чтобы при необходимости включить отказ Украины от части ее территории в условия "устойчивого мира с РФ".

Теперь в проекте четко прописали, что основой устойчивого мира будет только "такое решение, которое будет основано на принципе уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств".

Еще одной ключевой проблемой предыдущего проекта было то, что он размывал значение "формулы мира" и открывал пространство для международного обсуждения всех альтернативных видений мира, например китайско-бразильского, которое предусматривает остановку усиления ВСУ и остановку боевых действий.

Новая формулировка говорит, что во внимание будут принимать только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву (то есть безусловное возвращение границ 1991 года, если только их не пересмотрит сама Украина) и Уставу ООН (в частности, безусловное право Украины продолжать отражать российскую агрессию и освобождать оккупированные территории).

Кроме того, в новом проекте швейцарцы согласились вообще не упоминать о России в положении о мирных переговорах, вместо этого речь идет о "всех сторонах".

Теперь там нет ослабленного требования о "мерах укрепления доверия", а вместо этого нужны "конкретные действия". И главное – удалены упоминания о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.

Сейчас проект еще не является финальным: существует вероятность точечных изменений 13-14 июня. Но источники "ЕвроПравды" склоняются к тому, что обновленная идеология решения сохранится.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: формула миравойна
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