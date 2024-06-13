Столичного прокурора підозрюють у присвоєнні 4 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру прокурору Голосіївської окружної прокуратури Києва Володимиру Віннікову, який, за даними слідства, присвоїв кілька мільйонів коштів, вилучених під час слідчих дій. Суд відпустив підозрюваного під особисте зобовʼязання.

Джерело: ДБР у відповіді на запит "Української правди"

Деталі: Як встановило слідство, у серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків у цій справі у комерсанта було вилучено 4 мільйони 242 тисячі (в гривневому еквіваленті) у різній валюті.

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Замість того, аби передати вилучені кошти на належне зберігання, прокурор забрав їх собі.

Після цього він припинив з’являтися на роботі. Водночас, станом на 13 червня, як повідомили УП в ДБР, прокурора було затримано, йому оголошено підозру у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Слідчі подали клопотання про арешт із правом внесення застави в 4,2 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Як повідомив Офіс генпрокурора натомість суд ухвалив рішення про застосування щодо підозрюваного прокурора особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.