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Столичного прокурора подозревают в присвоении 4 миллионов гривен

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июня 2024, 17:10
Столичного прокурора подозревают в присвоении 4 миллионов гривен
ФОТО: SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Киева Владимиру Винникову, который, по данным следствия, присвоил несколько миллионов средств, изъятых во время следственных действий. Суд отпустил подозреваемого под личное обязательство.

Источник: ГБР в ответе на запрос "Украинской правды"

Детали: Как установило следствие, в августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков по этому делу у коммерсанта было изъято 4 миллиона 242 тысячи (в гривневом эквиваленте) в разной валюте.

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Вместо того, чтобы передать изъятые средства на надлежащее хранение, прокурор забрал их себе.

После этого он прекратил появляться на работе. В то же время, по состоянию на 13 июня, как сообщили УП в ГБР, прокурор был задержан, ему объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Следователи подали ходатайство об аресте с правом внесения залога в 4,2 млн грн.

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Обновлено: Как сообщил Офис генпрокурора вместо этого суд принял решение о применении в отношении подозреваемого прокурора личного обязательства. Прокуратура будет обжаловать это решение.

 

Темы: коррупцияпрокуратураГБР
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