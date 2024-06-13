"Texty.org.ua" заявило про тиск і погрози після публікації дослідження про противників допомоги Україні в США

Українське видання "Texty.org.ua" заявило про тиск і погрози від американських політиків і посадовців після публікації дослідження щодо людей та організації, котрі виступають у США проти підтримки України.

Джерело: заява видання "Texty.org.ua"

Дослівно: "Ми, команда української агенції журналістики даних Texty.org.ua та незалежної громадської організації, заявляємо про безпрецедентний тиск, маніпуляції, наклепи, вимоги позбавити донорського фінансування та погрози фізичною розправою, з якими ми зіткнулися після публікації нашого дослідження "Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні"".

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Деталі: 6 червня 2024 року видання опублікувало це дослідження, в якому є перелік організацій та людей, котрі виступають проти підтримки України у США.

Ґрунтуючись на відкритих, зокрема й офіційних, джерелах журналісти проаналізували їхні аргументи та порівняли їх із поширеними російськими наративами. Крім того, Також "Texty.org" дослідило, як люди та організації зі списку взаємодіють між собою в публічному просторі, а деякі з них — із російськими медіа й державними інституціями.

"Ми не називаємо фігурантів цього дослідження ворогами України, не оскаржуємо і не засуджуємо їхнє право на свободу висловлювання, ми лише констатуємо факт, що вони виступають проти підтримки України й що аргументи, які наводить багато хто з них, співзвучні з наративами російської пропаганди щодо України", — зазначає видання.

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Після публікації дослідження директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс заявив, що видання "Texty.org", фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян. Як доказ фінансування урядом США Макадамс зазначає, що один зі співзасновників видання проходив тренування в межах проєкту американського уряду TechCAMP. Зі свого боку, редакція стверджує, що Анатолій Бондаренко про боно виступав у ролі тренера з дата-журналістики в цьому проєкті у 2013, 2014 та 2015 роках.

Втім, цю інформацію почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти. За словами журналістів, вони атакували редакцію "Texty.org.ua", зокрема погрожуючи авторам статті.

11 червня конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін також назвала дослідження видання списком ворогів і заявила, що за цим стоїть президент України Володимир Зеленський.

12 червня новинний сайт FOX news повідомив, що Сенатор Джей Ді Венс і член Палати представників США Метт Ґейтц закликали державного секретаря США Ентоні Блінкена надіслати їм інформацію про українську неурядову організацію "Texty.org.ua" до 28 червня. Також вони звернулися до Комітету з питань асигнувань Палати представників, щоб припинити підтримку видання з боку Сполученими Штатами. Комітет ухвалив таку резолюцію.

13 червня власник соцмережі Х Ілон Маск, якого згадали у дослідженні журналісти "Texty.org.ua", закликав внести видання до списку терористичних організацій.

"Ми розцінюємо цю кампанію як тиск на свободу слова та вияв шовінізму щодо громадян України. Адже наші гейтери вважають, що ми не маємо права досліджувати ті потоки неправдивої інформації, які вони продукують стосовно нашої країни і нас, бо вони є громадянами США, а ми ні", — додала редакція видання "Texty.org.ua".