"Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах после публикации исследования о противниках помощи Украине в США

Украинское издание "Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах от американских политиков и чиновников после публикации исследования о людях и организациях, которые выступают в США против поддержки Украины.

Источник: заявление издания "Texty.org.ua"

Дословно: "Мы, команда украинского агентства журналистики данных Texty.org.ua и независимой общественной организации, заявляем о беспрецедентном давлении, манипуляции, клевете, требованиях лишить донорского финансирования и угрозах физической расправы, с которыми мы столкнулись после публикации нашего исследования "Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине"".

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Детали: 6 июня 2024 года издание опубликовало это исследование, в котором есть перечень организаций и людей, выступающих против поддержки Украины в США.

Основываясь на открытых, в том числе и официальных, источниках журналисты проанализировали их аргументы и сравнили их с распространенными российскими нарративами. Кроме того, также "Texty.org" исследовало, как люди и организации из списка взаимодействуют между собой в публичном пространстве, а некоторые из них - с российскими медиа и государственными институтами.

"Мы не называем фигурантов этого исследования врагами Украины, не оспариваем и не осуждаем их право на свободу высказывания, мы лишь констатируем факт, что они выступают против поддержки Украины и что аргументы, которые приводят многие из них, созвучны с нарративами российской пропаганды в отношении Украины", - отмечает издание.

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После публикации исследования директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс заявил, что издание "Texty.org", финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан. В качестве доказательства финансирования правительством США Макадамс отмечает, что один из соучредителей издания проходил тренировку в рамках проекта американского правительства TechCAMP. В свою очередь, редакция утверждает, что Анатолий Бондаренко фактически выступал в роли тренера по дата-журналистике в этом проекте в 2013, 2014 и 2015 годах.

Впрочем, эту информацию начали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. По словам журналистов, они атаковали редакцию "Texty.org.ua", в частности угрожая авторам статьи.

11 июня конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также назвала исследование издания списком врагов и заявила, что за этим стоит президент Украины Владимир Зеленский.

12 июня новостной сайт FOX news сообщил, что Сенатор Джей Ди Вэнс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена прислать им информацию об украинской неправительственной организации "Texty.org.ua" до 28 июня. Также они обратились в Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей, чтобы прекратить поддержку издания со стороны Соединенных Штатов. Комитет принял такую резолюцию.

13 июня владелец соцсети Х Илон Маск, которого упомянули в исследовании журналисты "Texty.org.ua", призвал внести издание в список террористических организаций.

"Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма в отношении граждан Украины. Ведь наши гейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они производят в отношении нашей страны и нас, потому что они являются гражданами США, а мы нет", - добавила редакция издания "Texty.org.ua".