Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

"Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах после публикации исследования о противниках помощи Украине в США

Анастасия ПроцЧетверг, 13 июня 2024, 12:51
Texty.org.ua заявило о давлении и угрозах после публикации исследования о противниках помощи Украине в США
Иллюстративное фото: Getty Images

Украинское издание "Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах от американских политиков и чиновников после публикации исследования о людях и организациях, которые выступают в США против поддержки Украины.

Источник: заявление издания "Texty.org.ua"

Дословно: "Мы, команда украинского агентства журналистики данных Texty.org.ua и независимой общественной организации, заявляем о беспрецедентном давлении, манипуляции, клевете, требованиях лишить донорского финансирования и угрозах физической расправы, с которыми мы столкнулись после публикации нашего исследования "Американские качели. От трампистов до коммунистов, кто и как агитирует за прекращение помощи Украине"".

Реклама:

Детали: 6 июня 2024 года издание опубликовало это исследование, в котором есть перечень организаций и людей, выступающих против поддержки Украины в США.

Основываясь на открытых, в том числе и официальных, источниках журналисты проанализировали их аргументы и сравнили их с распространенными российскими нарративами. Кроме того, также "Texty.org" исследовало, как люди и организации из списка взаимодействуют между собой в публичном пространстве, а некоторые из них - с российскими медиа и государственными институтами.

"Мы не называем фигурантов этого исследования врагами Украины, не оспариваем и не осуждаем их право на свободу высказывания, мы лишь констатируем факт, что они выступают против поддержки Украины и что аргументы, которые приводят многие из них, созвучны с нарративами российской пропаганды в отношении Украины", - отмечает издание.

ВИДЕО ДНЯ

После публикации исследования директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс заявил, что издание "Texty.org", финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан. В качестве доказательства финансирования правительством США Макадамс отмечает, что один из соучредителей издания проходил тренировку в рамках проекта американского правительства TechCAMP. В свою очередь, редакция утверждает, что Анатолий Бондаренко фактически выступал в роли тренера по дата-журналистике в этом проекте в 2013, 2014 и 2015 годах.

Впрочем, эту информацию начали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. По словам журналистов, они атаковали редакцию "Texty.org.ua", в частности угрожая авторам статьи.

11 июня конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также назвала исследование издания списком врагов и заявила, что за этим стоит президент Украины Владимир Зеленский.

12 июня новостной сайт FOX news сообщил, что Сенатор Джей Ди Вэнс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц призвали государственного секретаря США Энтони Блинкена прислать им информацию об украинской неправительственной организации "Texty.org.ua" до 28 июня. Также они обратились в Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей, чтобы прекратить поддержку издания со стороны Соединенных Штатов. Комитет принял такую резолюцию.

13 июня владелец соцсети Х Илон Маск, которого упомянули в исследовании журналисты "Texty.org.ua", призвал внести издание в список террористических организаций.

"Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма в отношении граждан Украины. Ведь наши гейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они производят в отношении нашей страны и нас, потому что они являются гражданами США, а мы нет", - добавила редакция издания "Texty.org.ua".

Темы: СМИСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
СМИ
Руководство ВСУ обязали согласовывать тезисы к интервью и блогам со Страткомом - СМИ
СМИ: Грузинские власти хотят открыть посольство в России
Плетенчук уходит с должности пресс-офицера Сил обороны юга: говорит, так было "спланировано"
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: