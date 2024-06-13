Росіяни заявили про відпрацювання доставки тактичної ядерної зброї з навчальними боєприпасами

Міністерство оборони Росії заявило, що під час навчань нестратегічних ядерних сил російські військові здійснювали доставку навчальних ядерних боєголовок до пунктів зберігання й аеродрому, де їх завантажували на бомбардувальники.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У заяві 12-те Головне управління Міноборони РФ, яке охороняє, обслуговує і транспортує російський арсенал ядерної зброї, повідомило, що навчання будуть "проаналізовані для покращення".

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Дослівно: Ядерне управління "забезпечило доставку навчально-ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання позиційного району ракетної бригади й оперативного аеродрому штурмової авіації. Спільно з білоруськими колегами здійснено підготовку і видачу ракет у спеціальному оснащенні й підвіску авіаційних засобів ураження під літаки носії.

За результатами навчань… будуть визначені напрямки подальшого вдосконалення підготовки нестратегічних ядерних сил із метою гарантованого виконання завдань за різних варіантів розвитку військово-політичної ситуації".

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