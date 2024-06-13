Россияне заявили об отработке доставки тактического ядерного оружия с учебными боеприпасами
Министерство обороны России заявило, что во время учений нестратегических ядерных сил российские военные осуществляли доставку учебных ядерных боеголовок к пунктам хранения и аэродрому, где их загружали на бомбардировщики.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: В заявлении 12-е Главное управление Минобороны РФ, которое охраняет, обслуживает и транспортирует российский арсенал ядерного оружия, сообщило, что учения будут "проанализированы для улучшения".
Дословно: Ядерное управление "обеспечило доставку учебно-ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители...
По результатам учений... будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической ситуации".
Предыстория:
- 11 июня Министерство обороны России заявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил с участием Беларуси.
- Как говорилось в сообщении, на этом этапе российские и белорусские военные должны отработать вопросы совместной подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
- В ходе первого этапа учений, который начался 21 мая, российские военные отработали применение комплексов "Искандер" и их скрытого перемещения в район ракетных пусков. Беларусь начала проверку носителей тактического ядерного оружия 7 мая.