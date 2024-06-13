Россияне заявили об отработке доставки тактического ядерного оружия с учебными боеприпасами

Министерство обороны России заявило, что во время учений нестратегических ядерных сил российские военные осуществляли доставку учебных ядерных боеголовок к пунктам хранения и аэродрому, где их загружали на бомбардировщики.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В заявлении 12-е Главное управление Минобороны РФ, которое охраняет, обслуживает и транспортирует российский арсенал ядерного оружия, сообщило, что учения будут "проанализированы для улучшения".

Реклама:

Дословно: Ядерное управление "обеспечило доставку учебно-ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители...

По результатам учений... будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической ситуации".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ