Мінськ відреагував на слова Пашиняна і відкликає посла з Вірменії

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що відкличе посла у Вірменії після того, як прем’єр цієї країни Нікол Пашинян розкритикував підтримку Мінськом Азербайджану в межах ОДКБ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на білоруське МЗС

Деталі: 13 червня речник зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз заявив, що посла у Єревані Александра Конюка відкликали в Мінськ для консультацій, аби з’ясувати ситуацію у Вірменії.

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Глаз сказав, що білоруська сторона бачить "складну внутрішньополітичну ситуацію" у Вірменії та розуміє "різну резистентність до емоційних навантажень".

"Але ми не розуміємо, до чого тут Білорусь. Представника посольства Вірменії сьогодні викликали в МЗС, щоб спробувати роз'яснити нам це питання. З огляду на розвиток ситуації, наш посол із Єревана найближчим часом також прибуде до Мінська", – додав він.

Принагідно речник МЗС Білорусі пошпетив Вірменію за її "дуже недалекоглядну позицію" – тобто спробу зробити з Білорусі "зовнішнього ворога" і таким чином "відвернути увагу від внутрішніх проблем".

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Що передувало: Пашинян раніше в четвер заявив, що ані він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Александр Лукашенко.

Минулого місяця він натякнув, що Білорусь і Росія, держави – учасниці Організації договору колективної безпеки, фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.