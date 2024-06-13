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Минск отреагировал на слова Пашиняна и отзывает посла из Армении

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июня 2024, 16:29
Минск отреагировал на слова Пашиняна и отзывает посла из Армении
Анатолий Глаз. фото из соцсети Х

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что отзовет посла в Армении после того, как премьер этой страны Никол Пашинян раскритиковал поддержку Минском Азербайджана в рамках ОДКБ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусский МИД

Детали: 13 июня представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что посла в Ереване Александра Конюка отозвали в Минск для консультаций, чтобы выяснить ситуацию в Армении.

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Глаз сказал, что белорусская сторона видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную резистентность к эмоциональным нагрузкам".

"Но мы не понимаем, при чем здесь Беларусь. Представителя посольства Армении сегодня вызвали в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", – добавил он.

Попутно спикер МИД Беларуси попенял Армении за ее "очень недальновидную позицию" – то есть попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" и таким образом "отвлечь внимание от внутренних проблем".

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Что предшестовало: Пашинян ранее в четверг заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

В прошлом месяце он намекнул, что Беларусь и Россия, государства – участники Организации договора коллективной безопасности, фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Темы: БеларусьАрмения
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