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Жінка згоріла, спалюючи сухостій на Харківщині

Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 18:00
Жінка згоріла, спалюючи сухостій на Харківщині
колаж: ДСНС

На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.

Джерело: ДСНС

Деталі: Подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.

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Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.

Дослівно: "Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя.

Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару".

Теми: ДСНСпожежа
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