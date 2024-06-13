Жінка згоріла, спалюючи сухостій на Харківщині
Четвер, 13 червня 2024, 18:00
На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.
Джерело: ДСНС
Деталі: Подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.
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Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.
Дослівно: "Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя.
Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару".