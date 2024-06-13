Жінка згоріла, спалюючи сухостій на Харківщині

На Харківщині, випалюючи сухостій біля хати, загинула 67-річна жінка.

Джерело: ДСНС

Деталі: Подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло знайшли місцеві мешканці на згарищі.

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Рятувальники дізналися, що напередодні жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі та загинула.

Дослівно: "Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя.

Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару".