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Женщина сгорела, сжигая сухостой на Харьковщине

Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 18:00
Женщина сгорела, сжигая сухостой на Харьковщине
коллаж: гсчс

На Харьковщине, выжигая сухостой возле дома, погибла 67-летняя женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: Происшествие произошло в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района. Тело нашли местные жители на пепелище.

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Спасатели узнали, что накануне женщина сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы, но потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла.

Дословно: "Выжигание сухой растительности несет реальную угрозу для вашего здоровья и жизни.

Кроме того, пожары в экосистемах могут вызвать неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя".

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Темы: ГСЧСпожар
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