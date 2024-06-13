Женщина сгорела, сжигая сухостой на Харьковщине

На Харьковщине, выжигая сухостой возле дома, погибла 67-летняя женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: Происшествие произошло в селе Ивано-Шийчино Богодуховского района. Тело нашли местные жители на пепелище.

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Спасатели узнали, что накануне женщина сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы, но потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла.

Дословно: "Выжигание сухой растительности несет реальную угрозу для вашего здоровья и жизни.

Кроме того, пожары в экосистемах могут вызвать неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя".