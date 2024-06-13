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У НАТО назвали "астрономічну цифру" втрат Росії на Харківщині

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 13 червня 2024, 20:09
У НАТО назвали астрономічну цифру втрат Росії на Харківщині
розбитий російський танк. ілюстративне фото від Getty Images

Посадовець НАТО заявив, що російські війська понесли величезні втрати у травні під час наступу на Харківщину.

Джерело: посадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя

Деталі: За його словами, у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня.

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"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.

Говорячи про ситуацію у Харківській області, представник НАТО сказав, що РФ не змогла створити буферну зону, про що заявляв кремлівський глава Владімір Путін.

Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні РФ території є фрагментованими.

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"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун також вказав, що за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась.

Однією з причин він назвав дозвіл США завдавати ударів американською зброєю по цілях у Росії, що, на думку міністра оборони Ллойда Остіна, буде "дуже, дуже корисним для українців у майбутньому".

Теми: Харківська областьНАТОвійнаРосія
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