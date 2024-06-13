Саміт миру: дипломатичне завершення війни? Історична угода з США / Саміт G7 | Ток-шоу УП
Четвер, 13 червня 2024, 20:35
Сьогодні у ток-шоу "Українська правда":
- Саміт миру в Швейцарії: хто візьме участь та яких результатів очікувати?
- Зустріч G7: Безпекові угоди з Японією та США, а також нова фінансова допомога
- Нові санкції від США та Британії. Чи можливо економічно "задушити" Росію?
Гості студії:
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- Павло Клімкін, міністр закордонних справ 2014-2019 років
- Володимир Огризко, міністр закордонних справ 2007-2009 років
- Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень
- Кіра Рудик, народна депутатка, фракція "Голос"
- Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Не попустіть!