Саммит мира: дипломатическое завершение войны? Историческое соглашение с США / Саммит G7 Ток-шоу УП
Четверг, 13 июня 2024, 20:35
Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":
- Саммит мира в Швейцарии: кто примет участие и каких результатов ждать?
- Встреча G7: Безопасные соглашения с Японией и США, а также новая финансовая помощь
- Новые санкции США и Британии. Возможно ли экономически "задушить" Россию?
Гости студии:
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- Павел Климкин, министр иностранных дел 2014-2019 годов
- Владимир Огрызко, министр иностранных дел 2007-2009 годов
- Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований
- Кира Рудык, народная депутат, фракция "Голос"
- Ольга Стефанишина, Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
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