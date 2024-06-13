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Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Саммит мира: дипломатическое завершение войны? Историческое соглашение с США / Саммит G7 Ток-шоу УП

Четверг, 13 июня 2024, 20:35
Саммит мира: дипломатическое завершение войны? Историческое соглашение с США / Саммит G7 Ток-шоу УП

Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":

  • Саммит мира в Швейцарии: кто примет участие и каких результатов ждать?
  • Встреча G7: Безопасные соглашения с Японией и США, а также новая финансовая помощь
  • Новые санкции США и Британии. Возможно ли экономически "задушить" Россию?

Гости студии:

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- Павел Климкин, министр иностранных дел 2014-2019 годов
- Владимир Огрызко, министр иностранных дел 2007-2009 годов
- Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований
- Кира Рудык, народная депутат, фракция "Голос"
- Ольга Стефанишина, Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Не попустите!

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