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НАТО обмежив обмін розвідданими з Угорщиною через її позицію - ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 13 червня 2024, 20:42
НАТО обмежив обмін розвідданими з Угорщиною через її позицію - ЗМІ
фото: Getty Images

Північноатлантичний Альянс обмежив обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною через позицію влади країни стосовно НАТО.

Джерело: незалежний проєкт журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare з посиланням на посадовця НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда"

Деталі: Рішення Альянсу означає, що Угорщина отримує менше інформації від своїх союзників як на двосторонньому рівні, так і через центральні канали НАТО.

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"Проблема полягає в тому, що наслідки відчувають усі, оскільки члени Альянсу обмінюються менш секретною розвідувальною інформацією через центральні канали НАТО, знаючи, що Угорщина також є серед одержувачів", – сказав посадовець Альянсу.

Він додав, що у зв’язку з цими обмеженнями в НАТО створили окремі канали передання інформації, до яких угорські представники не мають доступу й про які вони не знають.

Колишній працівник однієї з європейських розвідок пояснив VSquare, що головна проблема для Альянсу – в політичному керівництві Угорщини.

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"Навіть якщо ми довіряємо їхнім старшим офіцерам розвідки, в кінцевому підсумку, якщо ми ділимося з ними інформацією, вона може потрапити в доповіді, які потрапляють на стіл Орбана", – розповів він.

У травні Орбан заявляв, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.

Водночас після зустрічі з гесеком НАТО угорський прем'єр повідомив, що погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України. 

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