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НАТО ограничил обмен разведданными с Венгрией из-за ее позиции - СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 20:42
НАТО ограничил обмен разведданными с Венгрией из-за ее позиции - СМИ
фото: Getty Images

Североатлантический Альянс ограничил обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией из-за позиции властей страны по отношению к НАТО.

Источник: независимый проект журналистских расследований в Восточной Европе VSquare со ссылкой на чиновника НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда"

Детали: Решение Альянса означает, что Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

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"Проблема заключается в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также среди получателей", – сказал чиновник Альянса.

Он добавил, что в связи с этими ограничениями в НАТО создали отдельные каналы передачи информации, к которым венгерские представители не имеют доступа и о которых они не знают.

Бывший работник одной из европейских разведок объяснил VSquare, что главная проблема для Альянса – в политическом руководстве Венгрии.

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"Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном итоге, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, которые попадают на стол Орбана", – рассказал он.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

После встречи с генсеком НАТО он сообщил, что согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

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