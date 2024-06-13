"Група семи" погодилася дати Україні $50 млрд за рахунок росактивів - Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що лідери G7 досягли згоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Джерело: Мелоні на пресконференції за підсумками засідання лідерів G7 в італійській Апулії, пише "Європейська правда"

Деталі: Мелоні заявила, що "Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".

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Вона наголосила, що така підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих росактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується.

"Сьогоднішній крок є фундаментальним політичним кроком, який тепер треба буде швидко пропрацювати з технічного погляду, чітко беручи до уваги вже ухвалену на рівні Європейського Союзу нормативну базу, але це неочікуваний результат, яким я особливо пишаюся", – додала італійська прем’єрка.

Напередодні, нагадаємо, про досягнення домовленості заявили в Єлисейському палаці.

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Йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

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