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"Группа семи" согласилась дать Украине $50 млрд за счет росактивов - Мелони

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 13 июня 2024, 21:12
Группа семи согласилась дать Украине $50 млрд за счет росактивов - Мелони
Джорджия Мелони. фото: Getty Images

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что лидеры G7 достигли согласия о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Источник: Мелони на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G7 в итальянской Апулии, пишет "Европейская правда"

Детали: Мелони заявила, что "Группа семи" достигла "политической договоренности о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года через кредитный механизм, для погашения которого могут быть использованы сверхприбыли от российских активов, обездвиженные в наших юрисдикциях".

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Она подчеркнула, что такая поддержка будет предоставляться не за счет конфискации самих росактивов, а путем использования прибыли от этих активов, которая со временем накапливается.

"Сегодняшний шаг является фундаментальным политическим шагом, который теперь надо будет быстро проработать с технической точки зрения, четко принимая во внимание уже принятую на уровне Европейского Союза нормативную базу, но это неожиданный результат, которым я особенно горжусь", – добавила итальянский премьер.

Накануне, напомним, о достижении договоренности заявили в Елисейском дворце.

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Речь идет о предложении США, которое предусматривает, что G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

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Темы: G7УкраинаРосcияденьги
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