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У столичному метро жінка потрапила під потяг: закривали 4 станції

Тетяна ОлійникЧетвер, 13 червня 2024, 21:24
У столичному метро жінка потрапила під потяг: закривали 4 станції
фото з соцмереж

Увечері 13 червня у Київському метро на станції "Контрактова площа" жінка потрапила під потяг. На вхід для пасажирів зачиняли станції синьої гілки "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Джерело: КМДА 

Дослівно КМДА: "Рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

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На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців".

Деталі: Пізніше повідомили про відновлення руху синьою гілкою.

Теми: Київметро
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