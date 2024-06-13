У столичному метро жінка потрапила під потяг: закривали 4 станції

Увечері 13 червня у Київському метро на станції "Контрактова площа" жінка потрапила під потяг. На вхід для пасажирів зачиняли станції синьої гілки "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка".

Джерело: КМДА

Дослівно КМДА: "Рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

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На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців".

Деталі: Пізніше повідомили про відновлення руху синьою гілкою.