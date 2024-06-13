В столичном метро женщина попала под поезд: закрывали 4 станции
Четверг, 13 июня 2024, 21:24
Вечером 13 июня в Киевском метро на станции "Контрактовая площадь" женщина попала под поезд. На вход для пассажиров закрывали станции синей ветки "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко".
Источник: КГГА
Дословно КГГА: "Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".
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На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители".
Детали: Позже сообщили о возобновлении движения синей веткой.