Повітряні сили повідомили про "Шахеди" і зліт російських бомбардувальників

Увечері 13 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БПЛА на території України та зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:42 військові повідомили про групу "Шахедів" з південного сходу курсом на Дніпропетровщину.

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О 22:48 попередили про дрони з ТОТ Херсонської області курсом на Миколаївщину.

Пізніше з'явилась інформація про "Шахеди" з ТОТ Запорізької області північно західним курсом.

О 23:13 повідомляли про групу "Шахедів" в північно східному напрямку курсом на Полтавщину; в північно західному напрямку через Миколаївщину курсом на Кіровоградщину та в північно західному напрямку курсом Дніпропетровщину.

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О 23:30 повідомили, що в районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3 південно-східним курсом. Також повідомили, що + відмічається виліт п'яти бортів ТУ95 МС з Оленегорська.

О 23:37 уточнили, що група "Шахедів" продовжує рух на Харківщині курсом на Дніпропетровщину, також на Миколаївщині курсом на Вінниччину та на Дніпропетровщині та Запоріжжі курсом на Кіровоградщину.

О 23:58 повідомили, що "Шахеди" перегруповуються: група рухається на Харківщині курсом на північний захід в напрямку Полтавщини, ще одна група продовжує рух на Миколаївщині північно західним курсом в напрямку Вінниччини також безпілотники продовжують рух на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Кіровоградської та Полтавської областей.

00.36 Спостерігається активність ворожої тактичної та стратегічної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

00.42 Шахед на півдні Дніпра.

00.44 Пуски КАБів в напрямку Харківщини.

00.53 Шахед в Запоріжжі.

01.01 Група шахедів рухається у західному напрямку у Вінницькій та Черкаській областях. Група шахедів на Кіровоградщині рухається у напрямку Вінницької та Черкаської областей. Курс - західний.

01.17 Зберігається висока загроза бойового застосування ТУ95 МС! Орієнтовний вихід на пускові рубежі 02:00.

01.29 Загроза застосування балістичного озброєння з південно східного напрямку .

01.32 Ракета на Запоріжжя. Ще 1.

01.45 група шахедів на Вінниччині та Хмельниччині. Курс - північно західний в напрямку Вінниці. Група шахедів на Черкащині. Курс - північно західний в напрямку Київщини.

02.08 Загроза застосування балістичного озброєння на південному напрямку.

02.14 Ударні БПЛА шахед на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів. Ударні БПЛА шахед на Київщині курсом на Житомирщину.