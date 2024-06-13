Воздушные силы сообщили о "Шахедах" и взлете российских бомбардировщиков

Вечером 13 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА на территории Украины и взлете российских бомбардировщиков ТУ22 М3 и ТУ95 ТС.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:42 военные сообщили о группе "Шахедов" с юго-востока курсом на Днепропетровщину.

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В 22:48 предупредили о дронах с ТОТ Херсонской области курсом на Николаевщину.

Позже появилась информация о "Шахедах" из ТОТ Запорожской области северо-западным курсом.

В 23:13 сообщали о группе "Шахедов" в северо-восточном направлении курсом на Полтавщину; в северо-западном направлении через Николаевщину курсом на Кировоградщину и в северо-западном направлении курсом Днепропетровщину.

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В 23:30 сообщили, что в районе Тамбова отмечается взлет 4 ТУ22 М3 юго-восточным курсом. Также сообщили, что+ отмечается вылет пяти бортов ТУ95 ТС из Оленегорска.

В 23:37 уточнили, что группа "Шахедов" продолжает движение на Харьковщине курсом на Днепропетровщину, также на Николаевщине курсом на Винницкую и Днепропетровщину и Запорожье курсом на Кировоградщину.

В 23:58 сообщили, что "Шахеды" перегруппировываются: группа двигается на Харьковщине курсом на северо-запад в направлении Полтавщины, еще одна группа продолжает движение на Николаевщине северо-западным курсом в направлении Винницкой области также беспилотники продолжают движение на Днепропетровщине курсом на северо-запад в направлении Кировоградской и Полтавской области.

00.36 Наблюдается активность вражеской тактической и стратегической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения.

00.42 Шахед на юге Днепра.

00.44 Пуски КАБов в направлении Харьковщины.

00.53 Шахед в Запорожье.

01.01 Группа шахедов движется в западном направлении в Винницкой и Черкасской областях. Группа шахедов на Кировоградщине движется в направлении Винницкой и Черкасской областей. Курс - западный.

01.17 Сохраняется высокая угроза боевого применения ТУ95 МС! Ориентировочный выход на пусковые рубежи 02:00.

01.29 Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

01.32 Ракета на Запорожье. Еще 1.

01.45 группа шахедов в Винницкой и Хмельницкой областях. Курс - северо-западный в направлении Винницы. Группа шахедов в Черкасской области. Курс - северо-западный в направлении Киевской области.

02.08 Угроза применения баллистического вооружения на южном направлении.

02.14 Ударные БПЛА шахед в Хмельницкой области курсом на Староконстантинов. Ударные БПЛА шахед на Киевщине курсом на Житомирщину.