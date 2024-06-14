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Зеленський допустив, що Китай може підготувати власний "мирний план"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 14 червня 2024, 00:03
Зеленський допустив, що Китай може підготувати власний мирний план
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський допустив, що Китай може підготувати власний "мирний план", якщо не поділяє універсальні принципи, закладені в українську "формулу миру".

Джерело: Зеленський сказав на пресконференції після підписання двосторонньої безпекової угоди з президентом США Джо Байденом, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський нагадав, що українська "формула миру" ґрунтується на Статуті ООН та містить такі принципи, як територіальна цілісність, суверенітет, ядерна та продовольча безпека.

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"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну "формулу миру". Якщо ми маємо спільні погляди на це, як і, гадаю, з усім світом – якщо вони поділяють цей шлях до миру, ми знайдемо діалог", – додав він.

Агентство Reuters у четвер повідомило, що Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів

Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".

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Як раніше повідомляла "ЄП",  у Швейцарії  виправили проблемні положення підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: ЗеленськийКитай
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