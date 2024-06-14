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Зеленский допустил, что Китай может подготовить свой "мирный план"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 00:03
Зеленский допустил, что Китай может подготовить свой мирный план
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский допустил, что Китай может подготовить собственный "мирный план", если не разделяет универсальные принципы, заложенные в украинскую "формулу мира".

Источник: он сказал на пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения по безопасности с президентом США Джо Байденом, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский напомнил, что украинская "формула мира" основывается на Уставе ООН и содержит такие принципы, как территориальная целостность, суверенитет, ядерная и продовольственная безопасность.

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"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, он может подготовить альтернативную "формулу мира". Если мы имеем общие взгляды на это, как и, думаю, со всем миром – если они разделяют этот путь к миру, мы найдем диалог", – добавил он.

Агентство Reuters в четверг сообщило, что Китай, который не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии в эти выходные, накануне швейцарской встречи лоббирует свой "мирный план" среди мировых правительств.

Представленное китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, что признается как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".

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Как ранее сообщала "ЕП", в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа Саммита мира, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили. 

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию. 

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: ЗеленскийКитай
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