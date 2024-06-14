Накопичення росіянами ППО в Криму робить її вразливою для ударів України – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували "захист" росіянами окупованого Криму засобами протиповітряної оборони та дійшли висновку, що збільшення засобів ППО на півострові зробить їх вразливими для ударів ЗСУ.

Джерело: ISW

Дослівно: "Постійні українські удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, схоже, змушують російських військових перекидати до Криму додаткові засоби ППО для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури, а подальші українські удари по таких засобах ППО можуть зробити півострів непридатним для використання як плацдарм для російських військових".

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Деталі: Аналітики посилаються на заяву очільника ГУР Кирила Буданова щодо розміщення росіянами у Криму систему ППО С-500 (по суті, модернізованої версії С-300) в рамках зусиль, спрямованих на посилення російської "протиповітряної парасольки" над Кримом.

За його словами, російські війська раніше не використовували систему ППО С-500 в бою і охарактеризував її як "експериментальну".

Також видання Forbes повідомив, що аеродром Бельбек в окупованому Криму стає "пасткою виснаження" для російської протиповітряної оборони після кількох успішних українських ударів по засобах протиповітряної оборони поблизу аеродрому.

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Видання повідомило, що, можливо, українські сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400 під час нещодавніх ударів, але зазначило, що російські військові мають понад 50 батарей С-400.

"Нинішні зусилля України, спрямовані на те, щоб привернути увагу до російської парасольки протиповітряної оборони в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших українських ударів", - зазначають американські аналітики.

За оцінками ISW, українські сили, можливо, проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони, що може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію (зокрема, винищувачі F-16) в довгостроковій перспективі.