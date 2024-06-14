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Накопичення росіянами ППО в Криму робить її вразливою для ударів України – ISW

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 червня 2024, 04:04
Накопичення росіянами ППО в Криму робить її вразливою для ударів України – ISW
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували "захист" росіянами окупованого Криму засобами протиповітряної оборони та дійшли висновку, що збільшення засобів ППО на півострові зробить їх вразливими для ударів ЗСУ.

Джерело: ISW

Дослівно: "Постійні українські удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, схоже, змушують російських військових перекидати до Криму додаткові засоби ППО для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури, а подальші українські удари по таких засобах ППО можуть зробити півострів непридатним для використання як плацдарм для російських військових".

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Деталі: Аналітики посилаються на заяву очільника ГУР Кирила Буданова щодо розміщення росіянами у Криму систему ППО С-500 (по суті, модернізованої версії С-300) в рамках зусиль, спрямованих на посилення російської "протиповітряної парасольки" над Кримом.

За його словами, російські війська раніше не використовували систему ППО С-500 в бою і охарактеризував її як "експериментальну".

Також видання Forbes повідомив, що аеродром Бельбек в окупованому Криму стає "пасткою виснаження" для російської протиповітряної оборони після кількох успішних українських ударів по засобах протиповітряної оборони поблизу аеродрому.

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Видання повідомило, що, можливо, українські сили знищили елементи чотирьох або п'яти батарей С-400 під час нещодавніх ударів, але зазначило, що російські військові мають понад 50 батарей С-400.

"Нинішні зусилля України, спрямовані на те, щоб привернути увагу до російської парасольки протиповітряної оборони в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших українських ударів", - зазначають американські аналітики.

За оцінками ISW, українські сили, можливо, проводять організовані зусилля з деградації російської протиповітряної оборони, що може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію (зокрема, винищувачі F-16) в довгостроковій перспективі.

Теми: КримППОЗбройні сили
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