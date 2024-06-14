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Накопление россиянами ПВО в Крыму делает ее уязвимой для ударов Украины - ISW

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 04:04
Накопление россиянами ПВО в Крыму делает ее уязвимой для ударов Украины - ISW
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали "защиту" россиянами оккупированного Крыма средствами противовоздушной обороны и пришли к выводу, что увеличение средств ПВО на полуострове сделает их уязвимыми для ударов ВСУ.

Источник: ISW

Дословно: "Постоянные украинские удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, похоже, заставляют российских военных перебрасывать в Крым дополнительные средства ПВО для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры, а дальнейшие украинские удары по таким средствам ПВО могут сделать полуостров непригодным для использования в качестве плацдарма для российских военных".

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Детали: Аналитики ссылаются на заявление главы ГУР Кирилла Буданова о размещении россиянами в Крыму систему ПВО С-500 (по сути, модернизированной версии С-300) в рамках усилий, направленных на усиление российского "противовоздушного зонтика" над Крымом.

По его словам, российские войска ранее не использовали систему ПВО С-500 в бою и охарактеризовал ее как "экспериментальную".

Также издание Forbes сообщил, что аэродром Бельбек в оккупированном Крыму становится "ловушкой истощения" для российской противовоздушной обороны после нескольких успешных украинских ударов по средствам противовоздушной обороны вблизи аэродрома.

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Издание сообщило, что, возможно, украинские силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400 во время недавних ударов, но отметило, что российские военные имеют более 50 батарей С-400.

"Нынешние усилия Украины, направленные на то, чтобы привлечь внимание к российскому зонтику противовоздушной обороны в Крыму, в частности, могут привести к тому, что в Крым будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим украинским ударам", - отмечают американские аналитики.

По оценкам ISW, украинские силы, возможно, проводят организованные усилия по деградации российской противовоздушной обороны, что может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

Темы: КрымПВОВооруженные силы
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