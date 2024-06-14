Угоди про припинення вогню в Газі найближчим часом не буде − Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не очікує підписання угоди про припинення вогню в Газі в найближчому майбутньому, оскільки американська пропозиція, підтриману міжнародною спільнотою, не була повністю сприйнята Ізраїлем і ХАМАСом.

Джерело: Associated Press

Деталі: Байден повідомив, що що міжнародні лідери обговорювали питання припинення вогню на саміті "Великої сімки" в Італії, але на запитання журналістів, чи буде угода про перемир'я досягнута найближчим часом, Байден відповів просто: "Ні". При цьому він додав, що "не втратив надію".

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Видання пише, що палестинські бойовики запропонували внести до угоди зміни, які мають гарантувати постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Зазначається, що пропозиція, оголошена Байденом, включає ці положення, але ХАМАС висловив занепокоєння, чи виконає Ізраїль ці умови.

Раніше в четвер радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заперечив твердження, що Ізраїль не повністю дотримується плану припинення вогню. Салліван сказав, що мета полягає в тому, щоб "з'ясувати, як нам працювати, щоб заповнити прогалини, що залишилися, і дійти до угоди".

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