Соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время не будет − Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает подписания соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшем будущем, поскольку американское предложение, поддержанное международным сообществом, не было полностью воспринято Израилем и ХАМАСом.

Источник: Associated Press

Детали: Байден сообщил, что международные лидеры обсуждали вопрос прекращения огня на саммите "Большой семерки" в Италии, но на вопрос журналистов, будет ли соглашение о перемирии достигнуто в ближайшее время, Байден ответил просто: "Нет". При этом он добавил, что "не потерял надежду".

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Издание пишет, что палестинские боевики предложили внести в соглашение изменения, которые должны гарантировать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Отмечается, что предложение, объявленное Байденом, включает эти положения, но ХАМАС выразил беспокойство, выполнит ли Израиль эти условия.

Ранее в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг утверждение, что Израиль не полностью придерживается плана прекращения огня. Салливан сказал, что цель состоит в том, чтобы "выяснить, как нам работать, чтобы заполнить оставшиеся пробелы и дойти до соглашения".

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