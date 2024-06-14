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Соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время не будет − Байден

Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 09:29
Соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время не будет − Байден
Президент США Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает подписания соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшем будущем, поскольку американское предложение, поддержанное международным сообществом, не было полностью воспринято Израилем и ХАМАСом.

Источник: Associated Press

Детали: Байден сообщил, что международные лидеры обсуждали вопрос прекращения огня на саммите "Большой семерки" в Италии, но на вопрос журналистов, будет ли соглашение о перемирии достигнуто в ближайшее время, Байден ответил просто: "Нет". При этом он добавил, что "не потерял надежду".

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Издание пишет, что палестинские боевики предложили внести в соглашение изменения, которые должны гарантировать постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Отмечается, что предложение, объявленное Байденом, включает эти положения, но ХАМАС выразил беспокойство, выполнит ли Израиль эти условия.

Ранее в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг утверждение, что Израиль не полностью придерживается плана прекращения огня. Салливан сказал, что цель состоит в том, чтобы "выяснить, как нам работать, чтобы заполнить оставшиеся пробелы и дойти до соглашения".

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Предыстория:

  • Израиль начал войну после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года, когда боевики ворвались на юг Израиля, убили около 1200 человек − преимущественно гражданских − и похитили около 250.

Темы: БайденИзраильХАМАС
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