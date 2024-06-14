Вся Україна була в тривозі через ракетну загрозу РФ
П'ятниця, 14 червня 2024, 10:24
По всій Україні зранку 14 червня оголошували тривогу через ракетну небезпеку.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах, карта тривог
Деталі: О 10.19 Повітряні Сили ЗС України оголосили загрозу балістики для центральних областей.
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За хвилину повітряники повідомили про ракети РФ, які летять на Хмельниччину.
О 10.22 вийшло попередження – "Київ в укриття!"
О 10.25 вся Україна "почервоніла" на мапі тривог через ракетну небезпеку.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 10.47 було оголошено відбій по областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.