Вся Україна була в тривозі через ракетну загрозу РФ

По всій Україні зранку 14 червня оголошували тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, карта тривог

Деталі: О 10.19 Повітряні Сили ЗС України оголосили загрозу балістики для центральних областей.

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За хвилину повітряники повідомили про ракети РФ, які летять на Хмельниччину.

О 10.22 вийшло попередження – "Київ в укриття!"

О 10.25 вся Україна "почервоніла" на мапі тривог через ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 10.47 було оголошено відбій по областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.