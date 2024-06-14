Вся Украина была в тревоге из-за ракетной угрозы РФ
Пятница, 14 июня 2024, 10:24
По всей Украине утром 14 июня объявляли тревогу из-за ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог
Детали: В 10.19 Воздушные Силы ВС Украины объявили угрозу баллистики для центральных областей.
Реклама:
Через минуту воздушники сообщили о ракетах РФ, которые летят в Хмельницкую область.
В 10.22 вышло предупреждение - "Киев в укрытие!"
В 10.25 вся Украина "покраснела" на карте тревог из-за ракетной опасности.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: В 10.47 был объявлен отбой по областям, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.