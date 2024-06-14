Вся Украина была в тревоге из-за ракетной угрозы РФ

По всей Украине утром 14 июня объявляли тревогу из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Детали: В 10.19 Воздушные Силы ВС Украины объявили угрозу баллистики для центральных областей.

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Через минуту воздушники сообщили о ракетах РФ, которые летят в Хмельницкую область.

В 10.22 вышло предупреждение - "Киев в укрытие!"

В 10.25 вся Украина "покраснела" на карте тревог из-за ракетной опасности.

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Обновлено: В 10.47 был объявлен отбой по областям, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.