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Хусити атакували українсько-польське судно в Червоного моря: є поранений

Марія Ємець, Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 11:52
Хусити атакували українсько-польське судно в Червоного моря: є поранений
M/V Verbena, фото: U.S. Naval Institute’s

Від атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів в Аденській затоці постраждало українсько-польське судно, поранено одну людину.

Джерело: зведення Центрального командування США, "Європейська правда"

Деталі: Згідно зі зведенням, постраждало судно, що у власності української компанії і має польського оператора, проте ходить під прапором Палау. У корабель поцілили двічі. 

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"Підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві поцілили у M/V Verbena, судно-сухогруз під прапором Палау, в українській власності та з польським оператором… M/V Verbena повідомляє про пошкодження і займання на борту. Команда продовжує гасити вогонь. Один цивільний моряк серйозно поранений", – повідомили у першому зведенні від 13 червня. 

Зазначають, що судно перед цим стояло у Малайзії, а зараз прямує до Італії з вантажем будівельних лісоматеріалів.

У подальшому зведенні CENTCOM повідомило, що M/V Verbena вдруге, потрапило під обстріл. Удару було завдано протикорабельною балістичною ракетою, яку запустили з контрольованих хуситами районів Ємену.

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Центральне командування засудило дії хуситів, наголошуючи, що ті пояснюють свою поведінку захистом палестинців у секторі Гази, проте атакують громадян країн, які не мають жодного відношення до цієї війни. 

Центральне командування також повідомило, що за останню добу його сили поцілили один радар ППО хуситів, а на морі знищили один морський безпілотник і два патрульних катери хуситів. Також збили безпілотник, запущений над Червоним морем. 

Раніше цього тижня у регіоні постраждало судно з Греції

Наприкінці травня хусити атакували ракетами грецький суховантаж, а перед тим влучили протикорабельною ракетою в нафтовий танкер у власності Греції. 

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

Теми: кораблі
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