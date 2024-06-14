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Хуситы атаковали украинско-польское судно у Красного моря: есть раненый

Мария Емец, Роман ПетренкоПятница, 14 июня 2024, 11:52
Хуситы атаковали украинско-польское судно у Красного моря: есть раненый
M/V Verbena, фото: U.S. Naval Institute’s

От атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Аденском заливе пострадало украинско-польское судно, ранен один человек.

Источник: сводка Центрального командования США, "Европейская правда"

Детали: Согласно сводке, пострадало судно, которое в собственности украинской компании и имеет польского оператора, однако ходит под флагом Палау. В корабль попали дважды.

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"Поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе попали в M/V Verbena, судно-сухогруз под флагом Палау, в украинской собственности и с польским оператором... M/V Verbena сообщает о повреждении и возгорании на борту. Команда продолжает тушить огонь. Один гражданский моряк серьезно ранен", – сообщили в первой сводке от 13 июня.

Отмечается, что судно перед этим стояло в Малайзии, а сейчас направляется в Италию с грузом строительных лесоматериалов.

В дальнейшей сводке CENTCOM сообщило, что M/V Verbena второй раз попало под обстрел. Удар был нанесен противокорабельной баллистической ракетой, которую запустили из контролируемых хуситами районов Йемена.

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Центральное командование осудило действия хуситов, подчеркивая, что те объясняют свое поведение защитой палестинцев в секторе Газы, однако атакуют граждан стран, которые не имеют никакого отношения к этой войне.

Центральное командование также сообщило, что за последние сутки его силы поразили один радар ПВО хуситов, а на море уничтожили один морской беспилотник и два патрульных катера хуситов. Также сбили беспилотник, запущенный над Красным морем.

Ранее на этой неделе в регионе пострадало судно из Греции.

В конце мая хуситы атаковали ракетами греческий сухогруз, а перед тем попали противокорабельной ракетой в нефтяной танкер в собственности Греции.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов в конце 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситы начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

Темы: корабли
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