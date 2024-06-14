Верховний суд каже, що непокора військового є злочином навіть за відсутності тяжких наслідків

Верховний суд зазначає, що непокора військовослужбовця є злочином із формальним складом, тому кримінальна відповідальність за неї не залежить від настання суспільно небезпечних наслідків.

Джерело: пресслужба ВС

Деталі: Відповідний висновок винесено у справі старшого солдата-контрактника, засудженого до 5 років позбавлення волі за відмову виконувати усний наказ заступника командира бригади.

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Сторона захисту стверджувала, що конкретних тяжких наслідків від вчиненої військовослужбовцем непокори не настало, тому немає причин вважати, що він своїм діянням спричинив шкоду суспільним відносинам.



Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду, розглянувши справу, зробив висновок, що непокора, кримінальна відповідальність за яку передбачена ст. 402 КК України, порушує закріплений у військових статутах порядок керування військами, який встановлюється з метою забезпечення їхньої постійної бойової готовності, перешкоджає нормальному виконанню військовими частинами та підрозділами покладених на них завдань.

За висновком суддів, це діяння заподіює істотну шкоду суспільним відносинам у сфері встановленого порядку несення військової служби, що охороняються кримінальним законом, та здатне створити реальну загрозу спричинення такої шкоди, що й визначає його суспільну небезпеку.

Таким чином, скоєна засудженим в умовах воєнного стану непокора, навіть за відсутності конкретних тяжких наслідків, є діянням, яке характеризується всіма ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, та безсумнівно становить притаманну злочину суспільну небезпеку, наголошують у ВС.



З огляду на це ККС ВС залишив у силі вирок суду апеляційної інстанції.

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