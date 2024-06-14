Верховный суд: Неповиновение военного является преступлением даже при отсутствии тяжких последствий
Верховный суд отмечает, что неповиновение военнослужащего является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за него не зависит от наступления общественно опасных последствий.
Источник: пресс-служба ВС
Детали: Соответствующее заключение вынесено по делу старшего солдата-контрактника, осужденного за отказ выполнять устный приказ заместителя командира бригады.
Сторона защиты утверждала, что конкретных тяжких последствий от совершенного военнослужащим неповиновения не наступило, поэтому нет причин считать, что он своим деянием причинил вред общественным отношениям.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда, рассмотрев дело, сделал вывод, что неповиновение, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 402 УК Украины, нарушает закрепленный в военных уставах порядок управления войсками, который устанавливается с целью обеспечения их постоянной боевой готовности, препятствует нормальному выполнению воинскими частями и подразделениями возложенных на них задач.
По заключению судей, это деяние причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере установленного порядка несения военной службы, охраняемых уголовным законом, и способно создать реальную угрозу причинения такого вреда, что и определяет его общественную опасность.
Таким образом, совершенное осужденным в условиях военного положения неповиновение, даже при отсутствии конкретных тяжких последствий, является деянием, которое характеризуется всеми признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, и несомненно представляет присущую преступлению общественную опасность, отмечают в ВС.
Учитывая это ККС ВС оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции.
Постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.