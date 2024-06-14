Верховный суд: Неповиновение военного является преступлением даже при отсутствии тяжких последствий

Верховный суд отмечает, что неповиновение военнослужащего является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за него не зависит от наступления общественно опасных последствий.

Источник: пресс-служба ВС

Детали: Соответствующее заключение вынесено по делу старшего солдата-контрактника, осужденного за отказ выполнять устный приказ заместителя командира бригады.

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Сторона защиты утверждала, что конкретных тяжких последствий от совершенного военнослужащим неповиновения не наступило, поэтому нет причин считать, что он своим деянием причинил вред общественным отношениям.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда, рассмотрев дело, сделал вывод, что неповиновение, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 402 УК Украины, нарушает закрепленный в военных уставах порядок управления войсками, который устанавливается с целью обеспечения их постоянной боевой готовности, препятствует нормальному выполнению воинскими частями и подразделениями возложенных на них задач.

По заключению судей, это деяние причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере установленного порядка несения военной службы, охраняемых уголовным законом, и способно создать реальную угрозу причинения такого вреда, что и определяет его общественную опасность.

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Таким образом, совершенное осужденным в условиях военного положения неповиновение, даже при отсутствии конкретных тяжких последствий, является деянием, которое характеризуется всеми признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, и несомненно представляет присущую преступлению общественную опасность, отмечают в ВС.

Учитывая это ККС ВС оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции.

Постановление Верховного суда вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.