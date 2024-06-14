Метеорологи дали прогноз погоди на вихідні: де будуть дощі та грози

У суботу в Україні, крім західних областей, дощі та грози, подекуди град і шквали вітру.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У суботу 15 червня вдень у південних, східних і більшості центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с, на південному сході країни значні дощі.

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Температура вночі 13-18°, у західних областях 7-12°; удень 19-24°, у східних областях 25-29°.

У Києві в суботу короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 15 червня найвища температура вдень була 32,3° у 2019 р., найнижча вночі 5,0° у 1913 р.

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Мапа погоди на 15 червня. Джерело: Укргідрометцентр

У неділю 16 червня в Україні, крім західних областей, грозові дощі, у південних, східних і більшості центральних областей удень місцями значні дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, удень 22-27°; у східних областях вночі 15-20°, удень 25-30°.

У Києві в неділю вночі місцями, вдень повсюдно дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 23-25°.