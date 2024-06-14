Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Метеорологи дали прогноз погоди на вихідні: де будуть дощі та грози

Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 12:44
Метеорологи дали прогноз погоди на вихідні: де будуть дощі та грози
фото: Getty Images

У суботу в Україні, крім західних областей, дощі та грози, подекуди град і шквали вітру.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У суботу 15 червня вдень у південних, східних і більшості центральних областей місцями град і шквали 15-20 м/с, на південному сході країни значні дощі.

Реклама:

Температура вночі 13-18°, у західних областях 7-12°; удень 19-24°, у східних областях 25-29°.

У Києві в суботу короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 15 червня найвища температура вдень була 32,3° у 2019 р., найнижча вночі 5,0° у 1913 р.

ВІДЕО ДНЯ
Мапа погоди на 15 червня. Джерело: Укргідрометцентр
Мапа погоди на 15 червня. Джерело: Укргідрометцентр

У неділю 16 червня в Україні, крім західних областей, грозові дощі, у південних, східних і більшості центральних областей удень місцями значні дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, удень 22-27°; у східних областях вночі 15-20°, удень 25-30°.

У Києві в неділю вночі місцями, вдень повсюдно дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 23-25°.

Мапа погоди на 16 червня. Джерело: Укргідрометцентр
Мапа погоди на 16 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
погода
У п'ятницю в більшості регіонів України пройдуть дощі, на південному сході до +30°
Влада Києва каже, що столиця не бачила такої зливи 30 років
Злива в Києві триватиме до кінця доби: опадів – утричі більше за норму
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: