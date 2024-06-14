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Метеорологи дали прогноз погоды на выходные: где будут дожди и грозы

Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 12:44
Метеорологи дали прогноз погоды на выходные: где будут дожди и грозы
фото: Getty Images

В субботу в Украине, кроме западных областей, дожди и грозы, местами град и шквалы ветра.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: В субботу, 15 июня, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке страны значительные дожди.

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Температура ночью 13-18°, в западных областях 7-12°; днем 19-24°, в восточных областях 25-29°.

В Киеве в субботу кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского, в Киеве 15 июня самая высокая температура днем была 32,3° в 2019 г., самая низкая ночью 5,0° в 1913 г.

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Карта погоды на 15 июня. Источник: Укргидрометцентр

В воскресенье 16 июня в Украине, кроме западных областей, грозовые дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве в воскресенье ночью местами, днем повсеместно дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

 
Карта погоды на 16 июня. Источник: Укргидрометцентр

Темы: погода
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