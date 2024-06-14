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Розвідка Британії: РФ задіяла для наступу "добровольчий корпус", який не дуже підходить

Марія Ємець, Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 12:54
Розвідка Британії: РФ задіяла для наступу добровольчий корпус, який не дуже підходить
фото: Peter Dazeley

Для наступальних дій у війні проти України Росія активно використовує "добровольчий корпус", який за своїми характеристиками не дуже підходить для таких завдань.

Джерело: огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 14 червня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Російське Міноборони все більше централізує механізми командування й контролю за неформальними проросійськими силами, ймовірно для того, щоби спростити їхнє використання у наступальних операціях в Україні", – зазначають в огляді. 

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Як нагадують, у лютому 2023 року російське Міноборони створило так званий добровольчий корпус під єдиним командуванням і управлінням, до якого зібрали близько 20 тисяч охочих воювати резервістів, найманців і колишніх в’язнів. Відтоді це формування активно задіювали у наступальних діях в Україні, хоча, зазначають аналітики, воно погано підходить для таких цілей. 

"Російські нерегулярні формування – це переважно легкі піхотинські підрозділи, у яких немає інтегрованої артилерійської підтримки чи підтримки з повітря, і це робить їх більш вразливими, аніж регулярні підрозділи. Відповідно, упродовж останніх 9 місяців нерегулярні російські підрозділи ймовірно зазнавали пропорційно більших втрат, аніж регулярні сили російської армії", – розповідають в огляді. 

В одному з попередніх оглядів Міноборони Британії зазначали, що звістки про спроби Росії вербувати громадян країн Африки на війну проти України вказують на те, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення. 

ВІДЕО ДНЯ

Також британська розвідка цього тижня розповідала, що росіяни досягли обмеженого прориву у Часовому Яру.

Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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