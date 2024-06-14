Разведка Британии: РФ задействовала для наступления неподходящий "добровольческий корпус"

Для наступательных действий в войне против Украины Россия активно использует "добровольческий корпус", который по своим характеристикам не очень подходит для таких задач.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 14 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Российское Минобороны все больше централизует механизмы командования и контроля за неформальными пророссийскими силами, вероятно, для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях в Украине", – отмечают в обзоре.

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Как напоминают, в феврале 2023 года российское Минобороны создало так называемый добровольческий корпус под единым командованием и управлением, в который собрали около 20 тысяч желающих воевать резервистов, наемников и бывших заключенных. С тех пор это формирование активно задействовали в наступательных действиях в Украине, хотя, отмечают аналитики, оно плохо подходит для таких целей.

"Российские нерегулярные формирования – это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной артиллерийской поддержки или поддержки с воздуха, и это делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения. Соответственно, в течение последних 9 месяцев нерегулярные российские подразделения вероятно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", – рассказывают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров Минобороны Великобритании отмечали, что известия о попытках России вербовать граждан стран Африки на войну против Украины указывают на то, что Москва уже испытывает недостаток мобилизационного ресурса среди заключенных – категории, на которую ранее делали основную ставку, чтобы уменьшить общественное недовольство.

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Также британская разведка на этой неделе рассказывала, что россияне достигли ограниченного прорыва в Часовом Яру.