Працював на ФСБ: СБУ каже, що затримала чиновника Хмельницької міськради

Служби безпеки України повідомила, що затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ Росії.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову".

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Деталі: За даними СБУ, окупанти хотіли використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, диверсій і терактів.

Фото СБУ

Повідомляється, що пособника росіян затримали на гарячому, коли він просто з робочого кабінета намагався передати розвіддані агресору.

СБУ з’ясувала, що чоловік потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України.

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Зазначається, що з кураторами зловмисник комунікував через анонімні чати в месенджерах.

"На підставі зібраних доказів… затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", − підсумували в СБУ.