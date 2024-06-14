Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Працював на ФСБ: СБУ каже, що затримала чиновника Хмельницької міськради

Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 13:16
Працював на ФСБ: СБУ каже, що затримала чиновника Хмельницької міськради
Фото СБУ

Служби безпеки України повідомила, що затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ Росії.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно служба: "За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову".

Реклама:

Деталі: За даними СБУ, окупанти хотіли використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, диверсій і терактів. 

 
Фото СБУ

Повідомляється, що пособника росіян затримали на гарячому, коли він просто з робочого кабінета намагався передати розвіддані агресору.

СБУ з’ясувала, що чоловік потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що з кураторами зловмисник комунікував через анонімні чати в месенджерах.

"На підставі зібраних доказів… затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", − підсумували в СБУ.

Теми: СБУХмельницькийХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала в Києві доньку ексмера Полтави: працювала на партію Кремля
У Києві проводять безпекові заходи: перевіряють документи, оглядають авто і офіси − СБУ  
Затримали шпигуна, який здавав дані про військові навчальні заклади і шпиталі у Житомирі та Одесі
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: