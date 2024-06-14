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Работал на ФСБ: СБУ говорит, что задержала чиновника Хмельницкого горсовета

Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 13:16
Работал на ФСБ: СБУ говорит, что задержала чиновника Хмельницкого горсовета
Фото СБУ

Службы безопасности Украины сообщила, что задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, который работал на ФСБ России.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "По указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Также фигурант пытался обнаружить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую".

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Детали: По данным СБУ, оккупанты хотели использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, диверсий и терактов. 

 
фото СБУ

Сообщается, что пособника россиян задержали с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

СБУ выяснила, что мужчина попал в поле зрения ФСБ во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана. После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Отмечается, что с кураторами злоумышленник коммуницировал через анонимные чаты в мессенджерах.

"На основании собранных доказательств... задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", − подытожили в СБУ.

Темы: СБУХмельницкийХмельнитчина
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