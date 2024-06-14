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Столтенберг: Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 15:35
Столтенберг: Міністри оборони країн НАТО схвалили план розширення підтримки України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу схвалили "оперативний план розширення підтримки України", який передбачає координацію постачання зброї та тренування для Збройних сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова генсека НАТО Єнса Столтенберга

Деталі: План передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України.

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Як відомо, схвалення "оперативного плану" тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

Але перед міністерською зустріччю у Брюсселі Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не братиме участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.

Теми: НАТОдопомога Україні
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