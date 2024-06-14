У Львові поліцейські влаштували облаву на сутенерів: більше 70 обшуків

У Львові члени чотирьох злочинних угруповань займалися звідництвом і сутенерством, поліцейські провели більше 70 санкціонованих обшуків та оголосили підозри 24-м фігурантам.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: Повідомляється, що члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі борделей з 10-ти інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформляв замовлення.

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фото прокуратури

За даними слідства, нелегальний бізнес злочинної організації очолив місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.



Він залучив 17 спільників, які створили розгалужену мережу надання інтимних послуг. Серед учасників злочинної організації був адвокат, якому серед іншого була відведена роль забезпечення прикриття їхньої злочинної діяльності.



У Львові "працювали" 10 постійно діючих салонів-квартир, діяльність яких широко рекламувалася. "Замовлення" на надання інтимних послуг приймалися офісними адміністраторами. Вартість послуги становила від 4000 грн за годину.

фото поліції

Квартири, в яких інтимні послуги надавали понад пів сотні жінок, головним чином були розташовані в центральних районах міста. Для розширення діяльності злочинної мережі на "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 25 років.



Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та у салонах, вилучили чорнові записи, мобільні телефони, транспортні засоби, майже 1,4 млн грн, понад 660 тис доларів США, майже 400 тис євро та іншу валюту.

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фото прокуратури

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи, організатору злочинної організації, адвокату та одному учаснику - безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.