Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Во Львове полицейские устроили облаву на сутенеров: более 70 обысков

Валентина РоманенкоПятница, 14 июня 2024, 16:38
Во Львове полицейские устроили облаву на сутенеров: более 70 обысков
фото полиции

Во Львове члены четырех преступных группировок занимались сводничеством и сутенерством, полицейские провели более 70 санкционированных обысков и объявили подозрения 24-м фигурантам.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Сообщается, что члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.

Реклама:
 
фото прокуратуры

По данным следствия, нелегальный бизнес преступной организации возглавил местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Он привлек 17 сообщников, которые создали разветвленную сеть предоставления интимных услуг. Среди участников преступной организации был адвокат, которому среди прочего была отведена роль обеспечения прикрытия их преступной деятельности.

Во Львове "работали" 10 постоянно действующих салонов-квартир, деятельность которых широко рекламировалась. "Заказы" на предоставление интимных услуг принимались офисными администраторами. Стоимость услуги составляла от 4000 грн в час.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции

Квартиры, в которых интимные услуги предоставляли более полусотни женщин, главным образом были расположены в центральных районах города. Для расширения деятельности преступной сети на "работу" приглашали молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и в салонах, изъяли черновые записи, мобильные телефоны, транспортные средства, почти 1,4 млн грн, более 660 тыс долларов США, почти 400 тысяч евро и другую валюту.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения, организатору преступной организации, адвокату и одному участнику - безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

 
фото прокуратуры

Темы: Львовполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

"Схемы" показали спутниковые снимки горящей нефтебазы в Ростовской области РФ после атаки БпЛА

В среду графики отключений света снова будут действовать в течение всех суток

The New York Times написало о растущем давлении на СМИ в Украине и политическом вмешательстве

Кабмин уволил Найема с должности главы Агентства восстановления

Рада разрешила финансировать подразделения Сил обороны из местных бюджетов

Все новости...
Львов
Во Львове в тройном ДТП перевернулось авто полиции: 7 пострадавших
Во Львовской области 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры - ОВА
"Эти люди являются частью путинской России": чем опасен форум российской оппозиции
Последние новости
23:35
Nvidia опередила Microsoft и стала самой дорогой компанией мира
23:32
"Мы должны сказать миру, что украинская музыка сильна": основательница американского Ukrainian Freedom Orchestra
23:31
обновляетсяРоссийские войска запустили "Шахеды" на территорию Украины, на Днепропетровщине работала ПВО
23:26
Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки
23:14
Жена казахского оппозиционера считает, что к покушению на него причастен президент Казахстана
22:53
ЕВРО-2024Путин ху**о: на российском телевидении показали известную кричалку в исполнении грузинских фанатов
22:40
Убытки "Энергоатома" из-за оккупации ЗАЭС превышают 210 миллиардов
22:36
тестКакой съедобный продукт первым вырастили за пределами Земли? Что вы знаете о деятельности человека в космосе
22:28
Синегубов: В Волчанске круглосуточно идут уличные бои
22:23
ЕВРО-2024Португалец Пепе стал самым возрастным игроком, игравшим на ЧЕ
Все новости...
Реклама:
Реклама: