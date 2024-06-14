Во Львове полицейские устроили облаву на сутенеров: более 70 обысков

Во Львове члены четырех преступных группировок занимались сводничеством и сутенерством, полицейские провели более 70 санкционированных обысков и объявили подозрения 24-м фигурантам.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Сообщается, что члены преступной организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10-ти интимных салонов. Для их бесперебойной работы злоумышленники создали колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг и оформлял заказы.

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фото прокуратуры

По данным следствия, нелегальный бизнес преступной организации возглавил местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Он привлек 17 сообщников, которые создали разветвленную сеть предоставления интимных услуг. Среди участников преступной организации был адвокат, которому среди прочего была отведена роль обеспечения прикрытия их преступной деятельности.

Во Львове "работали" 10 постоянно действующих салонов-квартир, деятельность которых широко рекламировалась. "Заказы" на предоставление интимных услуг принимались офисными администраторами. Стоимость услуги составляла от 4000 грн в час.

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фото полиции

Квартиры, в которых интимные услуги предоставляли более полусотни женщин, главным образом были расположены в центральных районах города. Для расширения деятельности преступной сети на "работу" приглашали молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и в салонах, изъяли черновые записи, мобильные телефоны, транспортные средства, почти 1,4 млн грн, более 660 тыс долларов США, почти 400 тысяч евро и другую валюту.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения, организатору преступной организации, адвокату и одному участнику - безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.