У Росії літак розламався навпіл після жорсткої посадки

Літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги на Ямалі у РФ, на борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.

Джерело: "РИА Новости", Baza

Деталі: ЗМІ пишуть, що через сильний туман і погану видимість пілоти літака "Ютейр" випустили шасі раніше за необхідне.

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Через це літак зачепив огорожу і впав униз.

Офіційно цю версію не підтверджують. Повідомляється, що літак приземлився за два кілометри від аеродрому, постраждало троє людей.