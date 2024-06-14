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У Росії літак розламався навпіл після жорсткої посадки

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 17:17
У Росії літак розламався навпіл після жорсткої посадки
фото: РИА Новости

Літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги на Ямалі у РФ, на борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.

Джерело: "РИА Новости", Baza

Деталі: ЗМІ пишуть, що через сильний туман і погану видимість пілоти літака "Ютейр" випустили шасі раніше за необхідне.

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Через це літак зачепив огорожу і впав униз.

Офіційно цю версію не підтверджують. Повідомляється, що літак приземлився за два кілометри від аеродрому, постраждало троє людей.

 

Теми: Росіяавіа
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