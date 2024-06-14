В России самолет разломался пополам после жесткой посадки
Пятница, 14 июня 2024, 17:17
Самолет Ан-26 упал и разломался пополам около взлетно-посадочной полосы на Ямале в РФ, на борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.
Источник: "РИА Новости", Baza
Детали: СМИ пишут, что из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолёта "Ютэйр" выпустили шасси раньше необходимого.
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Из-за этого самолёт задел ограждение и рухнул вниз.
Официально эту версию не подтверждают. Сообщается, что самолет приземлился в двух километрах от аэродрома, пострадали три человека.