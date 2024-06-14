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В России самолет разломался пополам после жесткой посадки

Роман ПетренкоПятница, 14 июня 2024, 17:17
В России самолет разломался пополам после жесткой посадки
фото: РИА Новости

Самолет Ан-26 упал и разломался пополам около взлетно-посадочной полосы на Ямале в РФ, на борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

Источник: "РИА Новости", Baza

Детали: СМИ пишут, что из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолёта "Ютэйр" выпустили шасси раньше необходимого.

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Из-за этого самолёт задел ограждение и рухнул вниз.

Официально эту версию не подтверждают. Сообщается, что самолет приземлился в двух километрах от аэродрома, пострадали три человека.

 

Темы: Росcияавиа
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