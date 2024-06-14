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Остін: Путін не має диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру

Андрій Синявський, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 17:21
Остін: Путін не має диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру
Міністр оборони США Ллойд Остін. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи заяву лідера РФ Володимира Путіна щодо умов початку мирних переговорів, нагадав, що Путін незаконно окупував територію суверенної держави й не може диктувати Україні, що їй робити для відновлення миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова глави Пентагону під час брифінгу в Брюсселі

Деталі: Він нагадав, що кремлівський лідер незаконно окупував територію суверенної держави. За його словами, Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

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"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", – зазначив Остін.

Очільник Міністерства оборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

"І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України", – зауважив Остін.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Поговорити він захотів напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, куди Росія не була запрошена та яку не визнає як реальну мирну ініціативу.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" громадянин Росії Владімір Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. 

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: СШАРосіяУкраїнамир
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