Остин: Путин не должен диктовать Украине, что ей делать для установления мира
Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявление лидера РФ Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров, напомнил, что Путин незаконно оккупировал территорию суверенного государства и не может диктовать Украине, что ей делать для восстановления мира.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главы Пентагона во время брифинга в Брюсселе
Детали: Он напомнил, что кремлевский лидер незаконно оккупировал территорию суверенного государства. По его словам, Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира.
"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – отметил Остин.
Глава Министерства обороны США подчеркнул, что Путин может хоть сегодня прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.
"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", – отметил Остин.
Ранее в пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
Поговорить он захотел накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, куда Россия не была приглашена и которую не признает как реальную мирную инициативу.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" гражданин России Владимир Путин стремится сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.
Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.
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