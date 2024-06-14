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Остин: Путин не должен диктовать Украине, что ей делать для установления мира

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 17:21
Остин: Путин не должен диктовать Украине, что ей делать для установления мира
Министр обороны США Ллойд Остин. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявление лидера РФ Владимира Путина об условиях начала мирных переговоров, напомнил, что Путин незаконно оккупировал территорию суверенного государства и не может диктовать Украине, что ей делать для восстановления мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главы Пентагона во время брифинга в Брюсселе

Детали: Он напомнил, что кремлевский лидер незаконно оккупировал территорию суверенного государства. По его словам, Путин не в состоянии диктовать Украине, что ей делать для установления мира.

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"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", – отметил Остин.

Глава Министерства обороны США подчеркнул, что Путин может хоть сегодня прекратить неспровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", – отметил Остин.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Поговорить он захотел накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, куда Россия не была приглашена и которую не признает как реальную мирную инициативу.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" гражданин России Владимир Путин стремится сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: СШАРосcияУкраинамир
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