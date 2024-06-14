Reuters: Уряд Німеччини підтримує переобрання фон дер Ляєн на другий термін

Reuters з посиланням на анонімні джерела в німецькому уряді пише, що уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца запропонує президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другий термін на зустрічі лідерів Євросоюзу 17 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Очікують, що уряд Шольца підтримає кандидатуру фон дер Ляєн, хоча публічно про це не заявляв, йдеться в матеріалі агентства.

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Як зазначає Reuters, із підтримкою 13 лідерів країн від Європейської народної партії, яку представляє фон дер Ляєн, а також Німеччини й Франції, яка схиляється до її підтримки, політикиня матиме необхідну кваліфіковану більшість – 15 з 27 країн-членів ЄС.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Європейської ради Шарль Мішель, який хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін, нібито взявся просувати кандидатуру грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса.

При цьому сам Міцотакіс раніше цього тижня казав, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн, та висловлює їй підтримку.

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У четвер в Єврокомісії повідомили, що Урсулу фон дер Ляєн ще не запросили на неформальну вечерю лідерів ЄС наступного понеділка, де будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

"Зараз повторне призначення фон дер Ляєн абсолютно позбавлене суперечностей, тож всі бачать це так, як воно є – що це якась дитяча помста...", – критично прокоментував один зі співрозмовників.

Раніше Politico з посиланням на джерела озвучили ймовірний розподіл найважливіших посад у ЄС. Згідно з ним, Єврокомісію знову очолить фон дер Ляєн, а Європарламент – Роберта Метсола, головою Євроради може стати колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошта, а посаду топдипломата ЄС може отримати прем’єрка Естонії Кая Каллас.