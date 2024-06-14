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Reuters: Правительство Германии поддерживает переизбрание фон дер Ляйен на второй срок

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 14 июня 2024, 20:50
Reuters: Правительство Германии поддерживает переизбрание фон дер Ляйен на второй срок
Урсули фон дер Ляйен. фото: Getty Images

Reuters со ссылкой на анонимные источники в немецком правительстве пишет, что правительство канцлера Германии Олафа Шольца предложит президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен второй срок на встрече лидеров Евросоюза 17 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Ожидается, что правительство Шольца поддержит кандидатуру фон дер Ляйен, хотя публично об этом не заявляло, говорится в материале агентства.

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Как отмечает Reuters, с поддержкой 13 лидеров стран от Европейской народной партии, которую представляет фон дер Ляйен, а также Германии и Франции, которая склоняется к ее поддержке, политик будет иметь необходимое квалифицированное большинство – 15 из 27 стран-членов ЕС.

Ранее СМИ сообщили, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок, якобы взялся продвигать кандидатуру греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

При этом сам Мицотакис ранее на этой неделе говорил, что не сомневается в переизбрании Урсулы фон дер Ляйен, и выражает ей поддержку.

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В четверг в Еврокомиссии сообщили, что Урсулу фон дер Ляйен еще не пригласили на неформальный ужин лидеров ЕС в следующий понедельник, где будут обсуждать назначение нового руководства Евросоюза.

"Сейчас повторное назначение фон дер Ляйен абсолютно лишено противоречий, поэтому все видят это так, как оно есть – что это какая-то детская месть...", – критически прокомментировал один из собеседников.

Ранее Politico со ссылкой на источники озвучили вероятное распределение важнейших должностей в ЕС. Согласно ему, Еврокомиссию снова возглавит фон дер Ляйен, а Европарламент – Роберта Метсола, председателем Евросовета может стать бывший премьер Португалии Антониу Кошта, а должность топ-дипломата ЕС может получить премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Темы: Германия
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