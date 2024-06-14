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Країни G7 описали механізм надання кредиту на $50 млрд за рахунок росактивів

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 14 червня 2024, 21:20
Країни G7 описали механізм надання кредиту на $50 млрд за рахунок росактивів
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідери "Групи семи" за підсумками саміту ухвалили декларацію, в якій описали механізм, через який Україна отримає до 50 мільярдів доларів допомоги за рахунок заморожених активів Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст декларації

Деталі: Очільники держав G7 підкреслили, що, згідно з даними Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму понад 486 мільярдів доларів і зобов’язана їх відшкодувати.

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"З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії, G7 розпочне надання Україні позики за Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), щоб до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування", – зазначають вони.

Ці позики погашатимуться за рахунок надзвичайних надходжень від знерухомлених російських суверенних активів у Європейському Союзі та інших юрисдикціях. "Група семи" підтвердила, що активи Росії будуть заморожені до припинення нею агресії та відшкодування всіх збитків Україні.

Фінансування G7 скеровуватиме "на військові, бюджетні потреби України та потреби у відновленні", а координуватиме цей процес Міжвідомча координаційна платформа донорів для України.

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"У світлі вищезазначеного, ми доручаємо нашим відповідним міністрам та урядовцям виконати ці зобов'язання вчасно, щоб ERA розпочала виплату коштів до кінця року", – йдеться в декларації.

Нагадаємо: Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні напередодні підтвердила досягнення лідерами G7 політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок заморожених російських активів.

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Теми: G7допомога Україні
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